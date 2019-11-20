Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Ahmet’i anlattı: Erkan Abi'den korkardık

Kollarına jel enjekte ettiren Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill Tereshin ameliyattan sonra ilk kez poz verdi.
Lise yıllarından eski erkek arkadaşı olarak bilinen Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel, 19 Kasım Salı günü Ortaköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Muğla Menteşe Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Güleda Cankel'i bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçan Zafer P. bir süre sonra polise teslim oldu. Güleda Cankel'in cenaze töreninde genç kızın tabutunun üzerine gül tomurcuğu bırakıldı.