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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20 Kasım 2019 - 08:00,

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Ahmet’i anlattı: Erkan Abi'den korkardık

Tolga Güleç, 9. Uluslararası Malatya Film Festivali’nde yarışan “Kızım Gibi Kokuyorsun” filminin gösterimine katıldı. Filmde Mustafa Yüzbaşı’yı canlandıran Tolga Güleç, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Oyuncu, kariyerinde önemli bir yere sahip olan “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisine nasıl katıldığını şöyle anlattı: “Erzincan’da askerdim. Ahmet rolü için adam arıyorlarmış. Okuldan yeni mezun olmuştum.

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Cast direktörü beni aradı, görüşmek istediklerini söyledi. Param yoktu. Annem yüzüğünü 50 liraya sattı, otobüs bileti aldı. İşi alamasam dönecek param yoktu.”

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Güleç, parası olmadığı için İstanbul’da da zor günler geçirdiğini söyledi: “Arkadaşımın Beşiktaş’taki evine sığındım. İki gün sonra aradılar, ‘Saçına sakalına hiç dokunma ve yarın burada ol’ dediler.

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Tarih 23 Haziran 2010. O gün hayatım değişti. Sonra annemin evini yaptırdım, anneanneme ev aldım. Kazandığım parayı anneme veririm, o bana harçlık verir.”

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Erkan Abi’den korkardık

Tolga Güleç, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki rol arkadaşlarıyla aralarında çok güzel bir bağ kurulduğunu ifade etti:

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“Hiçbirimiz tanınmıyorduk. Aras (Bulut İynemli) 19 yaşında bir çocuktu, şimdi 29 yaşında. Ayça Abla (Ayça Bingöl) bize çok yardımcı oldu. Erkan Abi’den (Petekkaya) çok korkardık, konuşmaktan çekinirdik. Sonra o da kucakladı bizi. O sette büyüdük.”

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Yeliz geldi çorba yaptı

Aşk hayatı hakkında da konuşan Tolga Güleç, eski eşi Yeliz Şar’la hâlâ görüştüklerini söyledi: “Boşanalı 1.5 sene oldu. Yeliz benim canım, hâlâ görüşüyorum. Çok iyi dostum. Geçen hastalandım, geldi çorba yaptı. Evliyken de çok iyi dosttuk.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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