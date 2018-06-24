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    Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz?

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulalarında "EVET" veya "TERCİH" mühürlerinin basıldıkları yerlere göre ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve oyun geçerli geçersiz sayılmasına ilişkin durumları gösteren örnek oy pusulası şablonları hazırlandı.

    AA
    24.06.2018 - 07:12 | Son Güncelleme:
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    Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersizNext

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulalarında "EVET" veya "TERCİH" mühürlerinin basıldıkları yerlere göre ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve oyun geçerli geçersiz sayılmasına ilişkin durumları gösteren örnek oy pusulası şablonları hazırlandı.

    Etiketler: secim2018 , geçerli oy , pusula , son dakika , haberler

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