Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Oxford’un çıtırları bunlar... Türkiye’nin en lezzetli simitçileri
Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, en önemli sokak lezzetlerimizden ‘simit’ artık ‘Oxford Sözlüğü’ne girdi.Bu önemli gelişmeyi fırsat bilip Türkiye’nin en lezzetli simitçilerini büyük jürimize sorduk. (Serkan OCAK)
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Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, en önemli sokak lezzetlerimizden ‘simit’ artık ‘Oxford Sözlüğü’ne girdi.Bu önemli gelişmeyi fırsat bilip Türkiye’nin en lezzetli simitçilerini büyük jürimize sorduk.
JÜRİ Celal Korkut – Hürriyet İstihbarat Müdürü Mehmet Yaşin – Gurme, yazar Müge Akgün – Gurme, yazar Aynur Tartan – Gazeteci Bahar Akıncı – Gezgin, yazar Nilay Örnek – Gazeteci, gurme Sibel Tüzün – Şarkıcı Salih Seçkin Sevinç – Gurme blogger Sinan Hamamsarılar - Tat Dedektifi Koray Günyaşar - Mide Lobisi Kurucubu
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1) Günde 2000 simit satıyor Galata Simitçisi - İSTANBUL Yıllara meydan okuyan Galata Simit Fırını sahipleri ömürlerini bu işe adadılar. İstanbul’a çıtır çıtır ve her daim sıcak simit sunuyor. Günde yaklaşık 2000 simit satılıyor. Karaköy’de Fransız Geçidi’nin arka sokağında yer alıyor. Gayet şık, aynı zamanda nostaljik bir görünüme sahip.Kemankeş Mah., Mumhane Cd. 47/A, 34425 Beyoğlu/İstanbul - (0212) 244 77 75
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2) Gerçek sokak lezzeti Kasımpaşa Bahariye Fırını – İSTANBUL Celal Korkut, 30 yıldır buradan neden simit aldığını şöyle açıklıyor: “Gerçek bir sokak simidi. Hamuru, tadı, her şeyiyle tam bir lezzeti abidesi. Beyoğlu bölgesinde satılan simitlerin çoğu buranın ürünü. Sadece simit değil, galetası da çok ünlü.”Camiikebir, Bahriye Cd. No:29, 34440 Beyoğlu/İstanbul- (0212) 297 04 83
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3)Sevinç Simit Salonu – İSTANBUL Tam 13 şubesi var. Ama şarkıcı Sibel Tüzün’ün favorisi, Mecidiyeköy’deki. Şöyle anlatıyor: “Çocukluğumun geçtiği Mecidiyeköy’de sokak arasında küçücük bir simit fırınında hayatımın en lezzetli en çıtır simitleriyle tanışmıştım. Yine yıllar sonra Mecidiyeköy Meydanı’nda Sevinç’te çocukluğumun tadıyla karşılaştım. Sevinç’in her daim taze, lezzetli, mis gibi simitleri muhteşem... Paskalya çöreklerinin de tadına bakmayı unutmayın...” Mecidiyeköy Yolu Cd. No:8, 34387 Şişli/İstanbul - (0212) 216 95 77
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4) Asırlık tarih Balat Tarihi Taş Fırın – İSTANBUL Odun ateşinde pişen simitler her zaman çıtır çıtır. Fırının bulunduğu binanın ön cephesinde 1923 tarihi Osmanlıca ve Latince rakamlarla yazılmış olsa da fırının tarihi yüzyıllara dayanıyor. Mehmet Yaşin, Balat Tarihi Taş Fırını’nın yaptığı simitler için, “Özellikle yanında beyaz peynir olunca tadına doyum olmuyor’ diyor. Balat, Vodina Cd. 82/A, 34087 Fatih/İstanbul (0212) 524 86 11
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5) Başkentin en popüleri Simit-çii – ANKARA Başkentin en popüler simitçisi. Çıtır çıtır... O ciddi havayı dağıtmak için en güzeli, en lezzetlisi. Kalori hesabı yapmayın, afiyetle yiyin... Mutlukent, 1945. Cd. & 1947. Sk. No:4, 06800 Çankaya/Ankara- (0312) 236 26 66
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6)Gevrek bir hayat biçimi Zeynel Ergin Gevrek Fırını - İzmir 1962’den bu yana İzmirlilerin hem gönül hem de damaklarının gevrek ve lezzet birincisi. Aynur Tartan, simidi ‘yüzme bilmeyenler için’ diye tanımlıyor ve şunları söylüyor. “İzmir’de gevrek bir hayat biçimidir. Usta ellerde şekle giren gevrekler kaynayan pekmezli suda haşlanır. İnceliğini, gevrekliğini hamuruna, pekmezli suyuna, kara fırına ve usta ellere borçlanır.” Alsancak, 1466. Sk. no: 2, 35220 Konak/İzmir- (0232) 403 40 04
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7)Uzun kuyruklara hazır olun Göztepe Gevrek - İzmir Göztepe’den gevrekli ve lezzetli bir durak. Sabahları erken saatte önünde kuyruklar oluyor. İzmir’e gittiğinizde bu lezzetten mahrum kalmayın. Göztepe, Mithatpaşa Cd. No: 893/A, 35290 Konak/İzmir - (0232) 285 08 41
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8)Tamamen katkısız Yeni Şafak Simit Fırını - Rize Rize’nin meşhur susamsız, kel simidi. Pekmez suyunda kaynatılıyor, katkısı maddesi içermiyor. Meraklısına Aynur Tartan(dan not: Aynı gün tüketilmezse bayatlıyor. O zaman hemen Yeni Şafak Simit Fırını’na koşuluyor. Kel simitler günlük tüketiliyor.Yeni Şafak Simit Fırını - Kirazlık, 53300 Pazar/Rize – 0 464 612 52 89
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9) 200 yıllık tat Bereket Fırını – KUZEY KIBRIS, Lefkoşa Arasta içindeki bu 200 yıllık fırının ilk sahipleri Ermeni, ikinci sahipleri Rum, son sahipleri ise Kıbrıs Türk’ü şahane bir aile. 200 yıllık çıtır çıtır simit ve hellimli pide geleneğini görev başında oldukları 80 yıldan beri sürdürüyorlar. Taş fırından çıkan çıtır lahmacun da liste başı. Bereket Fırını - Yavuz Selim Sk, Lefkoşa 99010 - (0392) 444 11 66
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10)Taşfırından başyapıt
Döşeme Simit Fırını – ADANA Mahallenin adıyla anılan muazzam bir simitçi. Adana’nın pek çok yerine simit bu fırından dağılsa da sabah saatlerinde fırından sıcak sıcak alınan simitin lezzetini başka bir yerde yakalayamazsınız. Tam bir taş fırını başyapıtı. Dışı çıtır, içi yumuşak... Yeme de yanında yat... Döşeme, Karaisalı Sk, 01130 Seyhan/Adana- (0322) 433 35 03