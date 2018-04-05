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    Haberler >Teknoloji>Otomobiller öyle bir değişti ki: İşte ilk ve son halleri

    Otomobiller öyle bir değişti ki: İşte ilk ve son halleri

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    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:
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    Otomobiller öyle bir değişti ki: İşte ilk ve son halleriNext

    Teknoloji gelişiyor, dünyanın önde gelen markalarının eski otomobilleriyle yenileri arasındaki uçurum her geçen gün büyüyor. İşte otomotiv devlerinin unutulan eski canavarları ve şu an kapış kapış satan bu canavarların en yenileri...

    Etiketler: otomobil , eski ve yeni halleri , 1980-2017

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