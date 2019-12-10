Otomobilde yeni yıl öncesi indirim kampanyalarında son 20 gün

Hyundai



Hyundai, yerli üretim İ20 modelinde yıl sonuna kadar 50 bin lira, 24 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz ve hurda teşvikiyle 21 bin 500 liraya kadar indirime gideceğini açıkladı.



Tucson modellerinde 5 bin 500 liraya varan takas desteği ve 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 Kona modellerinde 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz veya hurda teşvikiyle 17 bin 500 liraya kadar indirim ve Elantra modellerinde ise 3 bin 250 liraya varan takas desteği ya da 50 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 faiz kampanyaları 31 Aralık'a kadar sürecek.