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İşte marka marka otomobillere gelen indirimler

Türkiye otomobil pazarı bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 daralırken, markalar umudunu yaz kampanyalarında arıyor.

Haber: Anadolu Ajansı
08.07.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:
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İşte marka marka otomobillere gelen indirimlerNext

Otomobil pazarı bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 daralırken, markalar temmuz ayına 10 bin liraya varan hurda teşvikine ek indirim ve sıfır faizli finansman imkanını ön plana çıkardıkları kampanyalarla girdi.

Etiketler: ÖTV , indirim , haberler

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