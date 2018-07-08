İşte marka marka otomobillere gelen indirimler

Otomobil pazarı bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 daralırken, markalar temmuz ayına 10 bin liraya varan hurda teşvikine ek indirim ve sıfır faizli finansman imkanını ön plana çıkardıkları kampanyalarla girdi.
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