Otomobil fiyatına! Birçok ülkeden meraklıları geldi

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu ve Adıyaman Kuş Sevenler Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Masa Üstü Şebap Sergisi’ etkinliğine Türkiye’nin bir çok ilinden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı.
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