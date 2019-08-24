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    Otomobil fiyatına! Birçok ülkeden meraklıları geldi

    Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Şebap güvercinlerinin sergisine Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden meraklıları geldi.

    İHA
    24.08.2019 - 19:04 | Son Güncelleme:
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    Otomobil fiyatına Birçok ülkeden meraklıları geldiNext

    Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu ve Adıyaman Kuş Sevenler Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Masa Üstü Şebap Sergisi’ etkinliğine Türkiye’nin bir çok ilinden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı.

    Etiketler: güvercin , Şebap güvercini , Adıyaman , son dakika haberler

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