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Otomobil bakımınızı çok ucuza yapabilirsiniz!

Otomobilini seven herkes bakımlarını tam zamanında yaptırmak ister. Bunun için ise bir miktar parayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Burak TAŞÇI / Hürriyet Ekonomi
08.02.2019 - 07:38 | Son Güncelleme:
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Otomobil bakımınızı çok ucuza yapabilirsiniz Next

Otomobiller belli zaman aralıklarında bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Periyodik olarak yapılan yağ bakımlarıyla birlikte motor aksamının uzun ömürlü olması sağlanıyor. Türkiye şartlarında otomobiller için genelde 10-15-20 bin kilometre aralıklarla yağ bakımları gerçekleştiriliyor. Zamanında yapılmayan bakımlar nedeniyle de otomobiller arıza verebiliyor ve daha büyük masraf açıyorlar.

Etiketler: otomobil , bakım , tamir , haberler

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