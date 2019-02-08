Otomobil bakımınızı çok ucuza yapabilirsiniz!

Otomobiller belli zaman aralıklarında bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Periyodik olarak yapılan yağ bakımlarıyla birlikte motor aksamının uzun ömürlü olması sağlanıyor. Türkiye şartlarında otomobiller için genelde 10-15-20 bin kilometre aralıklarla yağ bakımları gerçekleştiriliyor. Zamanında yapılmayan bakımlar nedeniyle de otomobiller arıza verebiliyor ve daha büyük masraf açıyorlar.
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