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Otomobil alacaklar dikkat! Son 1 hafta

Kasım ayında otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi satışlara olumlu yansırken, daha fazla araç satmayan isteyen markalar yıl sonu kampanyalarına devam ediyor. Aralık ayı biterken kampanyalar da bitecek... İşte birbirinden cazip otomobil kampanyaları...

AA
23.12.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:
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Otomobil alacaklar dikkat Son 1 haftaNext

Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi, pazarda canlılık yarattı. Gelişmelerin ardından satışlarını ivmelendirmek isteyen markalardan ise ardı adına kampanyalara imza attı.

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