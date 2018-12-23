Otomobil alacaklar dikkat! Son 1 hafta

Kasım ayında otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi satışlara olumlu yansırken, daha fazla araç satmayan isteyen markalar yıl sonu kampanyalarına devam ediyor. Aralık ayı biterken kampanyalar da bitecek... İşte birbirinden cazip otomobil kampanyaları...
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