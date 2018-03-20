Otobüse bomba, Dortmund’un kimyasını bozdu

Dortmundlu futbolcular, geçen yıl maruz kaldıkları bombalı saldırıyla ilgili mahkemede ifade verdi. Dortmund eyalet mahkemesinde devam eden ve tek sanığın yargılandığı davada konuşan takım kaptanı Marcel Schmelzer, “Tabak yere düşünce hala nabzım yükseliyor” sözleriyle yaşadığı dehşeti tarif etti.
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