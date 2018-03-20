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Otobüse bomba, Dortmund’un kimyasını bozdu

Dortmundlu futbolcular, geçen yıl maruz kaldıkları bombalı saldırıyla ilgili mahkemede ifade verdi. Dortmund eyalet mahkemesinde devam eden ve tek sanığın yargılandığı davada konuşan takım kaptanı Marcel Schmelzer, “Tabak yere düşünce hala nabzım yükseliyor” sözleriyle yaşadığı dehşeti tarif etti.

Ali VARLI
20.03.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:
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Otobüse bomba, Dortmund’un kimyasını bozduNext

Bombacı 28 yaşındaki Sergej W.’nin 28 kez öldürmeye teşebbüsten yargılandığı davanın son duruşmasında dört futbolcu ve Dortmund'un eski teknik direktörü Thomas Tuchel tanık olarak dinlendi.

Etiketler: avrupadan haberler , DORTMUND , Otobüs , bomba

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