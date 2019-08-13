Otellerin yanında bedavaya tatil yapıyorlar

Antalya’da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Çoğunluğunu yerli vatandaşların oluşturduğu obalardaki yaşam tarzı, diğer tatilcileri de kıskandırıyor.
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