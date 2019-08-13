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Otellerin yanında bedavaya tatil yapıyorlar

Lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır çardaklarda ücretsiz Kurban Bayramı Tatili'ni yapıyorlar. 500'ün üzerinde denize sıfır çardakta vatandaşlar bedava tatilin tadını çıkarıyor.

İHA
13.08.2019 - 15:04 | Son Güncelleme:
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Otellerin yanında bedavaya tatil yapıyorlarNext

Antalya’da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor. Çoğunluğunu yerli vatandaşların oluşturduğu obalardaki yaşam tarzı, diğer tatilcileri de kıskandırıyor.

Etiketler: otel , tatil , Antalya , haberler
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