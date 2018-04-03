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    Otelin 20. katından çıplak şekilde düşerek ölmüştü... Korkunç şüphe!

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    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:
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    Otelin 20. katından çıplak şekilde düşerek ölmüştü... Korkunç şüpheNext

    Geçen aralık ayında 18 yaşındaki Hollandalı manken Ivana Smit'in Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir otelin 20. katından çıplak bir şekilde düşüp ölmesi ile ile ilgili yapılan soruşturma tamamlandı.

    Etiketler: Cinayet , Model , biseksüel

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