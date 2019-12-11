ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı – YDS/3 sonuç sorgulama sayfası (AİS)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı. Öte yandan YDS soruları ve cevap anahtarı da erişime açıldı. ÖSYM, YDS sonuç duyurusunu resmi sayfası üzerinden yaptı. Adaylar, YDS/3 sonuçlarını online sistem 'aday işlemleri sayfası' üzerinden görüntüleyebilecek. İşte YDS/3 sonuç sorgulama sayfası...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) sonuçları 11 Aralık Çarşamba günü erişime açıldı. ÖSYM, YDS sonuç duyurusu resmi sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.
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ÖSYM'DEN SONUÇ DUYURUSU
01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.YDS SONUCU İÇİN TIKLAYIN
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YDS KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma şartı aranıyor. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.
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2019- YDS/3 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.