Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!
Roksan Kunter sevilen bir spor sunucusu ama ayırt edici bir özelliği var. Hürrem Sultan onun büyük büyük büyük babaannesi. Zaten ismini de Hürrem’in Avrupa dillerindeki karşılığı olan Roxolana’dan alıyor...
Roksan Kunter sevilen bir spor sunucusu ama ayırt edici bir özelliği var. Hürrem Sultan onun büyük büyük büyük babaannesi. Zaten ismini de Hürrem’in Avrupa dillerindeki karşılığı olan Roxolana’dan alıyor... Aynı zamanda II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın oğlu Osman Nami Osmanoğlu’nun torunu. Bugüne kadar Osmanlı torunu olması ile ilgili çok konuşmayan Roksan Kunter, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.
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