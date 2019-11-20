Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey (Gazi) kimdir? Osman Bey'in eşi Bala Hatun kimdir?

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Şeyh Edebali, Kuruluş Osman dizisiyle bir kez daha gündeme geldi. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi, özellikle mübarek günlerde Şeyh Edebali'nin zaviyesine giderek dini ve idari konularda onun görüşlerini alır, fikirlerini önemserdi. Şeyh Edebali, dönemin birçok fakihi ile görüşmüş, onlardan dersler almış ve çok sayıda talebe yetiştirmişti. Peki, Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali Türbesi nerede?