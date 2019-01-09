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Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma... İçler acısı hali böyle görüntülendi
Osmanlı İmparatorluğu zamanında düşmana geçit vermeyen Sarıyer’de bulunan Garipçe Kalesi oluşan çöp dağları ve üzerine yazılan yazılar nedeniyle harabe haline geldi. Garipçe Kalesi'nin adeta garip kaldığını gösteren manzara ise havadan görüntülendi.
Bir yanda Karadeniz bir yanda İstanbul boğazı manzarasına sahip tarihi Garipçe kalesi bakımsızlık yüzünden içler acısı durumda. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan kale kaderine terk edilmiş halde çöp dağlarına teslim oldu.
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