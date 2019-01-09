Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma... İçler acısı hali böyle görüntülendi

Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma... İçler acısı hali böyle görüntülendi

Osmanlı İmparatorluğu zamanında düşmana geçit vermeyen Sarıyer’de bulunan Garipçe Kalesi oluşan çöp dağları ve üzerine yazılan yazılar nedeniyle harabe haline geldi. Garipçe Kalesi'nin adeta garip kaldığını gösteren manzara ise havadan görüntülendi.

İHA
09.01.2019 - 14:48 | Son Güncelleme:
1 / 17
Osmanlı İmparatorluğundan kalma... İçler acısı hali böyle görüntülendiNext

Bir yanda Karadeniz bir yanda İstanbul boğazı manzarasına sahip tarihi Garipçe kalesi bakımsızlık yüzünden içler acısı durumda. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan kale kaderine terk edilmiş halde çöp dağlarına teslim oldu.

Etiketler: Garipçe Kalesi sarıyer , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma... İçler acısı hali böyle görüntülendi

Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma... İçler acısı hali böyle görüntülendi

BAFTA adayları açıklandı

BAFTA adayları açıklandı

Cengiz Ünder ilk 100'de! Değeri...

Cengiz Ünder ilk 100'de! Değeri...

18 Ocak'ta başlıyor! İşte en eğlenceli adresler

18 Ocak'ta başlıyor! İşte en eğlenceli adresler

Kardeşinin parası uykularını kaçırıyor: Canımı çok sıkıyorsun!

Kardeşinin parası uykularını kaçırıyor: Canımı çok sıkıyorsun!

Fenerbahçe idmanında o kare! Ersun Yanal ve Comolli...

Fenerbahçe idmanında o kare! Ersun Yanal ve Comolli...

13 kişi öldü, yollar kapandı, elektrik yok, okullar tatil, yiyecek bitmek üzere

13 kişi öldü, yollar kapandı, elektrik yok, okullar tatil, yiyecek bitmek üzere

PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası!

PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası!

"Bugün ne pişirsem?" derdinize çare olacak nefis yemek tarifleri Lezizz günün menüsünde

"Bugün ne pişirsem?" derdinize çare olacak nefis yemek tarifleri Lezizz günün menüsünde

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.