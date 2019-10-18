Osmangazi Köprüsü'nde yakalandılar!

Ortadoğu’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa’ya çıkarmaya çalışan iki şüphelinin kullandığı TIR’a hava destekli operasyon düzenlendi. Yakalanmamak için uyuşturucu zulalarına kurşun döken şüphelilerin sakladığı 75 kilo eroini narkotik köpeği Vadi buldu.
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