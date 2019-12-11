Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir? Tarihte Bala Hatun ne zaman öldü?
Kuruluş Osman dizisinin başlaması ardından Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun’a yönelik araştırmalar hız kazandı. Dizideki sahneler ardından özellikle Bala Hatun’un ölümü ve ölüm tarihiyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir, ne zaman öldü?
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Tarihi olayları ve karakterleri hatırlatan Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun da bir kez daha gündeme geldi. Tarihi dizide Osman Gazi'nin eşi, Bala Hatun’u Özge Terör canlandırıyor. Dizide sık sık Bala Hatun’un ölüm burun buruna gelmesi ise farklı sorulara neden oluyor. Peki, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir, ne zaman öldü?
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Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.
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Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun,