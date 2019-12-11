Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir? Tarihte Bala Hatun ne zaman öldü?

Tarihi olayları ve karakterleri hatırlatan Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun da bir kez daha gündeme geldi. Tarihi dizide Osman Gazi'nin eşi, Bala Hatun’u Özge Terör canlandırıyor. Dizide sık sık Bala Hatun’un ölüm burun buruna gelmesi ise farklı sorulara neden oluyor. Peki, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir, ne zaman öldü?