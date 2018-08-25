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Ortaklar buluştu

Acun Ilıcalı, kısa süre önce 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la önceki gün Çeşme’de bir araya geldi. İkili, Salinas’ın Azteca adlı mega yatında görüştü.

Deniz BOY
25.08.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:
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Ortaklar buluştuNext

Acun Ilıcalı, kısa süre önce 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la önceki gün Çeşme’de bir araya geldi. İkili, Salinas’ın Azteca adlı mega yatında görüştü.

Etiketler: Meksika

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