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    Ormanın kızı büyüdü! İşte son hali...

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    Fotoğraf: Facebook
    01.02.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:
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    Ormanın kızı büyüdü İşte son hali...Next

    Tippi Degre, 1990’da Fransız vahşi yaşam fotoğrafçıları Alain Degre ve Sylvie Robert’ın kızı olarak Namibya’da dünyaya geldi. 10 yaşına kadar ailesiyle birlikte Güney Afrika’nın uçsuz bucaksız doğal yaşam alanlarında, vahşi hayvanlar ve yerli kabilelerle beraber yaşadı.

    Etiketler: vahşi yaşam , Namibya , Fotoğraf

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