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Ormanda tek başına yaşıyor! Yaptığı şey herkesi şoke etti
Zaman zaman medeniyetten uzak yaşamayı tercih eden ve kendi açtığı blogunda ormanda yaptığı icatları paylaşan bir genç adam “Monjolo” adını verdiği suyla çalışan bir çekiç yaptı. Avustralyalı adam, 'ilginç' icadını kare kare işte böyle anlattı!
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