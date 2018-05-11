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Ormanda tek başına yaşıyor! Yaptığı şey herkesi şoke etti

Zaman zaman medeniyetten uzak yaşamayı tercih eden ve kendi açtığı blogunda ormanda yaptığı icatları paylaşan bir genç adam “Monjolo” adını verdiği suyla çalışan bir çekiç yaptı. Avustralyalı adam, 'ilginç' icadını kare kare işte böyle anlattı!

Hürriyet Haber
11.05.2018 - 20:44 | Son Güncelleme:
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Ormanda tek başına yaşıyor Yaptığı şey herkesi şoke ettiNext

Medeniyetten uzak yaşamayı tercih eden genç adam “Monjolo” adını verdiği suyla çalışan bir çekiç yaptı.

Etiketler: orman , göl , göl yapımı

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