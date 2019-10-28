'Ormanda işkence' davasının sanığı konuştu

ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D. (18) adlı genç kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Amina Sufiyeva, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgün ve pişmanım" dedi. Olay günü amacının mağdur S.D'ye yardım etmek olduğunu ifade eden Yörük, '' İstediği yere bırakacaktım. Arabaya bindi ve ondan sonra bağırmaya başladı. 'Durmazsan aşağıya atlayacağım' dedi.'' dedi.
İngiliz kraliyet ailesinin iki küçük üyesi Prens George ve Prenses Charlotte traktör sevdalısı çıktı.
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