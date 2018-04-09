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    Ormanda hayvanlarla büyümüştü... Bu hale geldi...

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    Hürriyet Haber
    09.04.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:
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    Ormanda hayvanlarla büyümüştü... Bu hale geldi...Next

    Tippi Degre, 1990’da Fransız vahşi yaşam fotoğrafçıları Alain Degre ve Sylvie Robert’ın kızı olarak Namibya’da dünyaya geldi. 10 yaşına kadar ailesiyle birlikte Güney Afrika’nın uçsuz bucaksız doğal yaşam alanlarında, vahşi hayvanlar ve yerli kabilelerle beraber yaşadı.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , orman

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