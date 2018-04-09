Ormanda hayvanlarla büyümüştü... Bu hale geldi...

Tippi Degre, 1990’da Fransız vahşi yaşam fotoğrafçıları Alain Degre ve Sylvie Robert’ın kızı olarak Namibya’da dünyaya geldi. 10 yaşına kadar ailesiyle birlikte Güney Afrika’nın uçsuz bucaksız doğal yaşam alanlarında, vahşi hayvanlar ve yerli kabilelerle beraber yaşadı.
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