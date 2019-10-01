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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımında başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler bu adreste
Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek. Başvuru yapan adaylar şimdi sonuçların hangi adresten yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki OGM başvuruları ne zaman ve hangi adresten açıklanacak? İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yapacağı yaklaşık 5 bin personel alımı için başvuru süreci bazı branşlar için geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Geriye kalan branşlar için başvurular devam ederken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli personel alınacak bölümler arasında 10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sözleşmeli personel sonuçları hakkında kurum tarafından açıklama yapılmıştı. OGM'den yapılan açıklamada "Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir." ifdaleri kullanıldı. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğe başvurması gerekmektedir.
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