Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler Organize İşler 2’de kimler oynuyor?
Organize İşler Sazan Sarmalı beyaz perde ardından TV’de ilk kez izleyicileriyle buluşuyor. 2005 yılında çekilen Organize İşler’in devamı olan filmde oyuncu kadrosu büyük oranda değişmişti. Filmde özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un tiplemesi dikkat çekmişti. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu ne?
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2019 yılında vizyona giren yapımlardan olan Organize İşler Sazan Sarmalı, yılbaşı akşamı TV'de ilk kez izleyicileriyle buluşuyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat'ta vizyona girmişti. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, filmin konusu ne?
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ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI/strong>
Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı'nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.
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ORGANİZE İŞLER KONUSU
Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye, Kanada'dan Danimarka'ya, 190'dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul'un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.