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Organize buluşma

Yılmaz Erdoğan yeni filmi “Organize İşler Sazan Sarmalı” için önceki gün ünlü dostlarının katılımıyla Soho House’ta özel bir gösterim düzenledi.

Sayit DURMAZ
02.02.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Organize buluşmaNext

Organize İşler’in devamı filmi 14 yıl aradan sonra bugün vizyona girdi. Yılmaz Erdoğan’ın hem senarist, hem yönetmen olarak imza attığı hem de Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral’la başrolleri paylaştığı film için önceki gün Soho House’ta özel bir gösterim düzenlendi. Yılmaz Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı geceye filmin oyuncularının yanı sıra Cem Yılmaz-Defne Samyeli, Şahan-Selin Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül ve Demet Akbağ’ın aralarında olduğu sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Etiketler: cem yılmaz , şahan gökbakar , Mahsun Kırmızıgül

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