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    Haberler >Dünya>Kimsenin adaya yaklaşmasına izin vermiyorlar! Yabancıları görünce çırılçıplak halde bunu yapıyorlar....

    Kimsenin adaya yaklaşmasına izin vermiyorlar! Yabancıları görünce çırılçıplak halde bunu yapıyorlar....

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    Hürriyet Haber
    06.05.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:
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    Kimsenin adaya yaklaşmasına izin vermiyorlar Yabancıları görünce çırılçıplak halde bunu yapıyorlar....Next

    Dünya üzerinde diğer topluluklarla bağlantı kurmayı reddeden son kabile olarak ifade edilen 'vahşi' Sentinel kabilesi hakkında şu ana kadar bilinenler insanlarda büyük bir merak uyandırmak için yeterli düzeyde...

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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