Kimsenin adaya yaklaşmasına izin vermiyorlar! Yabancıları görünce çırılçıplak halde bunu yapıyorlar....

Dünya üzerinde diğer topluluklarla bağlantı kurmayı reddeden son kabile olarak ifade edilen 'vahşi' Sentinel kabilesi hakkında şu ana kadar bilinenler insanlarda büyük bir merak uyandırmak için yeterli düzeyde...
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