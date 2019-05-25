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Oraya akın ettiler... En çok ilgiyi o gördü

Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü tarafından 8'incisi düzenlenen geleneksel klasik araç sergisi "HotoShow19"da 46 araç ve 1 motosiklet yer aldı. Ağırlıklı olarak Amerikan ve Alman klasiklerinin bulunduğu sergide, Chevrolet Camaro en çok ilgiyi gören araç oldu.

DHA
25.05.2019 - 14:06 | Son Güncelleme:
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Oraya akın ettiler... En çok ilgiyi o gördüNext

Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü tarafından 8'incisi düzenlenen klasik araç sergisi "HotoShow19"da 46 araç ve 1 motosiklet yer aldı.

Etiketler: otomobil , haberler
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