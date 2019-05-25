Oraya akın ettiler... En çok ilgiyi o gördü

Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü tarafından 8'incisi düzenlenen geleneksel klasik araç sergisi "HotoShow19"da 46 araç ve 1 motosiklet yer aldı. Ağırlıklı olarak Amerikan ve Alman klasiklerinin bulunduğu sergide, Chevrolet Camaro en çok ilgiyi gören araç oldu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.