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O bölgede konut alan yaşadı! İnanılmaz artış...

Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul genelinde kira fiyatları son bir yılda yüzde 2,89 gerilerken, 100 metrekarelik bir daire için ortalama bin 600 lira kira ödeniyor. İşte ilçe ilçe konut kiraları ve en yüksek artış...

AA
08.02.2019 - 11:51 | Son Güncelleme:
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O bölgede konut alan yaşadı İnanılmaz artış...Next

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul genelindeki kira ücretlerinin incelendiği araştırmasına göre, kentsel dönüşüm gibi faktörlerin de etkisiyle artan arz ve yabancı para kurundaki değişim kira değerlerini en fazla etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Etiketler: konut kirası , kira ödemesi , haberler
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