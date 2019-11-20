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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
20 Kasım 2019 - 16:12,

Öpücük yağmurunu kimse görmesin diye arkasını döndü: Yeni evliler alışverişte

Bir süre önce evlenen ünlü çift çıktıkları öğle yemeği ve alışveriş turunda görüntülendi.

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Kameralardan rahatsız olan çiftin asık suratları da dikkatlerden kaçmadı.

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Bir süre önce evlenen Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ile Cooke Maroney, New York'ta görüntülendi.

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Çift, önce öğle yemeği yedi ardından da alışverişe çıktı.

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Günlük kıyafetleri içindeki Lawrence ve Maroney, görüntülenmekten rahatsız oldu. Yüzlerindeki ciddi ifadeyle dikkat çeken çift, bir ara birbirlerini öpücüklere de boğdu.

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O anlarda görüntülenmek istemeyen Maroney kameralara arkasını döndü ve eşini de korumaya aldı.

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Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney daha sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

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