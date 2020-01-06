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BERLİN
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 19:15, /

Onurlu bir yaşam için umut veriyorsunuz

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hıristiyan aleminin ‘Üç Kral’ ya da ‘Sihirli Krallar’ olarak adlandırılan ve çocuklara hediyeler getirdiğine inanılan dini bayramda, yıldız şarkıcılarını kabul etti.

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Çocuklardan oluşan yıldız şarkıcılar her yıl bir ülkede çocuklara yardım amaçlı bağış topluyorlar.

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Bu yıl ise Lübnan’daki Suriyeli mülteci çocukların eğitimi için bağış toplayan yıldız şarkıcılarını Cumhurbaşkanı Steinmeier eşi Elke Büdenbender ile Berlin’deki Cumhurbaşkanlığı sarayı Bellevue’de kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Steinmeier 40 yıldız şarkıcıya topladıkları bağış için teşekkür etti.

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Steinmeier “Topladığınız bağışlarla dünyamızın daha iyi olmasına büyük katkıda bulunuyorsunuz”.

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“Bağışlarla başka çocuklara açlığın olmadığı, iyi bir eğitim ve sağlık bakımının olduğu, onurlu, yeni bir yaşam için umut veriyorsunuz” dedi.

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Geçen yıl 50.2 milyon Euro bağış toplandı.

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