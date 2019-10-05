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Onur Ünlü: Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim

Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ve yaş farkı nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Onur Ünlü sessizliğini bozdu.

Hürriyet Haber
05.10.2019 - 10:09 | Son Güncelleme:
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Onur Ünlü: Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendimNext

Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan ve yaş farkı nedenyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Onur Ünlü sessizliğini bozdu.Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Onur Ünlü, samimi açıklamalar yaptı.

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