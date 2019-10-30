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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
30 Ekim 2019 - 12:34,

Onur Büyüktopçu canlı yayında itiraf etti: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu konuk oldu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu konuk oldu.

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Öğrenciyken bir dönem İngiltere’de yaşayan Büyüktopçu, orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüğünü canlı yayında itiraf etti.

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İşte Onur Büyüktopçu’nun açıklamalarından satır başları…

Ben İngiltere’de yaşarken orada kalmak için ‘şansımı deneyeyim burada kalayım’ diye düşümdüm ama olmadı. Bir dönem araştırdım bu işleri ama beni alan çıkmadı.

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Bu işler yurtdışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; ‘ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım’ diye düşünüyorsun.

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Ben kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım. Çünkü evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş.

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‘Hani evlendim, oturum izni aldım sen yoluna ben yoluma’ diye bir şey yok ben de vazgeçtim.

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Onur Büyüktopçu canlı yayında itiraf etti: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu konuk oldu.

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