Onunla 'korkudan' evlenmiş

Uzun süren ilişkilerinin hiçbirini evliliğe taşımaması, katıldığı çılgın partiler, hatta zaman zaman yarattığı skandallarla gündeme gelen Prens Harry'nin neden Meghan Markle ile tanıştıktan sonra hızlı sayılabilecek bir süreçte evlendiği ortaya çıktı.
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