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Onunla 'korkudan' evlenmiş

Uzun süren ilişkilerinin hiçbirini evliliğe taşımaması, katıldığı çılgın partiler, hatta zaman zaman yarattığı skandallarla gündeme gelen Prens Harry'nin neden Meghan Markle ile tanıştıktan sonra hızlı sayılabilecek bir süreçte evlendiği ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
19.02.2019 - 13:24 | Son Güncelleme:
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Onunla korkudan evlenmişNext

İki yıllık beraberliğin ardından 2017 yılının kasım ayında ABD'li oyuncu Meghan Markle ile nişanlanan Prens Harry, o zamana kadar dünyanın en gözde bekarlarından biriydi.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, BARCROFT MEDIA, DEPO PHOTOS 

Etiketler: prens william , kate middleton

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