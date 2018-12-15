Onunla ilişkiye girmedim, yalan söylüyor!
Oyuncu Jennifer Lawrence kendisiyle ilişkiye girdiğini hatta bu yüzden Oscar bile kazandığını iddia eden yapımcı Harwey Weinstein'ı yalanladı.
Hollywood'da birçok kadın yıldızı taciz ettiği ileri sürülen Weinstein'ın iddiaları hakkında TMZ adlı internet sitesine konuşan Lawrence "Kendisiyle yapımcı, oyuncu ilişkisi dışında hiçbir ilişkim olmadı. Kadınların ilgisini çekmek için böyle konuşuyor" dedi.
Lawrence, Weinstein'ın "yırtıcı" diye nitelendirdiği tacizine uğrayan kadınlar için de üzgün olduğunu söyledi.
Öte yandan Lawrence ile ilişkiye girdiğini söyleyerek film festivalinde tuvalette zorla bir kadın oyuncuya tecavüz eden Amerika film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında soruşturma başlatıldı.
Weinstein'ın cinsel saldırısına uğradığını ileri süren kadın oyuncu, yapımcının kendisiyle bir rol üzerinde konuşmak için ofisinde buluştuğunu belirtti. Kadın oyuncu, Weintein'ın orada kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini, karşı koymaya çalışınca da "Jennifer Lawrence ile ilişkiye girdim ve şu an nerelerde olduğuna bak, Oscar bile kazandı' dediğini de söyledi.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA
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