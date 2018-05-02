Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

İşte Cambridge Düşesi Middleton'ın yarattığı ve Kraliçe 2. Elizabeth'i uykusuz bırakan büyük ve küçük çaplı skandalları. Tüm bunlar Prens William ile evlenerek geleceğin kraliçesi unvanı olmaya hak kazanan Kate Middleton ile ilgili bugüne kadar fazla bilinmeyen gerçekleri de ortaya çıkardı.
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