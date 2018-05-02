Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

İngiliz kraliyet ailesinin halk tarafından en çok sevilen üyesi Kate Middleton da meğer göründüğü gibi değilmiş.

Hürriyet Haber
02.05.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:
1 / 16
Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçtiNext

İşte Cambridge Düşesi Middleton'ın yarattığı ve Kraliçe 2. Elizabeth'i uykusuz bırakan büyük ve küçük çaplı skandalları. Tüm bunlar Prens William ile evlenerek geleceğin kraliçesi unvanı olmaya hak kazanan Kate Middleton ile ilgili bugüne kadar fazla bilinmeyen gerçekleri de ortaya çıkardı.

Backgrid UK, AFP, Reuters

Etiketler: prens william , kraliçe 2. elizabeth

En Yeni Kelebek Galeriler

Havlulu kamuflaj

Havlulu kamuflaj

Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

Safiye Soyman evinin kapılarını açtı: Ben hep gülmek zorundayım!

Safiye Soyman evinin kapılarını açtı: Ben hep gülmek zorundayım!

Dominik'te aşka geldi

Dominik'te aşka geldi

Şeffaf gelin

Şeffaf gelin

Büyük aşkın bittiği gün neler yaşandı?

Büyük aşkın bittiği gün neler yaşandı?

Kibariye'ye iki şok birden!

Kibariye'ye iki şok birden!

Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Evlilik bitti, aşk bitmedi!

Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Evlilik bitti, aşk bitmedi!

Setler arası aşk!

Setler arası aşk!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri