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Ünlüydüm, güzeldim ama yalnızdım: Ben de internetten sevgili buldum

Sadece sıradan insanlar değil bazen istedikleri herkesle tanışma şansı olan ünlüler bile sosyal medya aracılığıyla hayat arkadaşlarını bulabiliyor.

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:
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Ünlüydüm, güzeldim ama yalnızdım: Ben de internetten sevgili buldumNext

İlk anda kulağa tuhaf gelebilir ama ünlü bir yıldız bugün büyük aşk yaşadığı sevgilisini internetteki bir videoda gördü. Sonra yine internet üzerinden altı ay boyunca yazıştılar. Gerçek hayatta karşılaştıklarında da birbirlerine gerçekten aşık olduklarını anladılar.

Etiketler: ünlüler eşleriyle nasıl tanıştı , ünlü çiftler nasıl tanıştı , ünlü çiftlerin tanışma hikayesi

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