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Önlemler işe yaramadı, uzaktan görüntülediler

Genç kuşağın gözde müzisyenlerinden Justin Bieber, geçen yıl gizlice evlendiği Hilaria Baldwin ile bu kez de ailelerinin önünde tekrar hayatını birleştirdi.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
01.10.2019 - 17:09 | Son Güncelleme:
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Önlemler işe yaramadı, uzaktan görüntüledilerNext

Bieber ve Baldwin'in düğün töreni Kuzey Carolina, Palketto Bluff'ta lüks bir malikanede yapıldı. Törene aralarında Kylie Jenner, Kendall Jenner, Jayden Smith'in de bulunduğu çok sayıda ünlü ile Bieber ve Baldwin'in aileleri de katıldı.

BACKGRID USA

Etiketler: hailey baldwin , düğün

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