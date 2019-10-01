Önlemler işe yaramadı, uzaktan görüntülediler

Bieber ve Baldwin'in düğün töreni Kuzey Carolina, Palketto Bluff'ta lüks bir malikanede yapıldı. Törene aralarında Kylie Jenner, Kendall Jenner, Jayden Smith'in de bulunduğu çok sayıda ünlü ile Bieber ve Baldwin'in aileleri de katıldı.
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