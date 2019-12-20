Onların da "görüntüleri" sızdı

Bugüne kadar örneğine rastlanılmayan bu gelişme şöyle yaşandı: Kate Middleton ve Prens William, üç çocuklarıyla birlikte kameraya poz verdikleri ve yaz aylarında çekilen bir fotoğraflarını Noel ve yeni yıl kartı olarak ailelerine, sevdiklerine ve resmi iletişim içinde oldukları insanlara gönderdi.Kart o sırada henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştı.