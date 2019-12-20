Onların da "görüntüleri" sızdı

İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ın da 'görüntüleri internete sızdı." Ama sandığınız gibi değil...
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM
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Ailenin her yıl geleneksel olarak hazırlayıp gönderdiği Noel ve yeni yıl kartları daha resmi olarak kamuoyuyla paylaşılmadan internete sızdı.
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Bugüne kadar örneğine rastlanılmayan bu gelişme şöyle yaşandı: Kate Middleton ve Prens William, üç çocuklarıyla birlikte kameraya poz verdikleri ve yaz aylarında çekilen bir fotoğraflarını Noel ve yeni yıl kartı olarak ailelerine, sevdiklerine ve resmi iletişim içinde oldukları insanlara gönderdi.Kart o sırada henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştı.
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Kartları alan birçok kişi fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Önceki gün Twitter ve Instagram hesaplarında çok sayıda kişi "Çok güzel bir Noel ve yeni yıl diliyoruz" yazılı kartların fotoğraflarını paylaştı.
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Böylece takipçilerinin neredeyse bir aydır merakla beklediği Noel ve yeni yıl kartının "Sürprizi de kaçmış" oldu.
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Cambridge çifti, fotoğrafta çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louise ile yazlık ve günlük kıyafetler içinde görülüyor.