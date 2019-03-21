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"Ediz hasta değil, yani bu durumun bir bulaşıcılığı ya da tedavisi yok"

Şarkıcı Özgün 21 Mart Down Sendromu Günü için duygusal bir yazı kaleme aldı. Yazısında oğlu Ediz'in yaşadıklarına da yer veren Özgün'ün paylaşımına beğeni yağdı.

Hürriyet Haber
21.03.2019 - 12:40 | Son Güncelleme:
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Ediz hasta değil, yani bu durumun bir bulaşıcılığı ya da tedavisi yokNext

"Biliyorum ki 21 Mart sabahı milyonlarca kişi uyanacak, işine giderken toplu taşımada, yemek yerken, lavaboda, bir yerler de arama motoruna '21 Mart Down Sendromu' yazacak. Oradan bir görseli kaydedecek ya da ekran resmini alıp facebook ya da instagram'a yerleştirecek, sonra '+1 farkla, aslında sizler eksik değil +1 fazlasınız, sizler meleksiniz, farkındayız' gibi yazıları ekleyip sayfalarına koyacak, sonra duyarlı bir insan olarak vazifesini yerine getirmiş, ödevini okuldan gelir gelmez yapmış bir çocuk rahatlığıyla günlük koşturmasına devam edip öğle yemeğinden ya da sabah egzersizinden bir post daha paylaşacak."

Fotoğraf:Ahmet Özgür Özder

Etiketler: instagram

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