"Ediz hasta değil, yani bu durumun bir bulaşıcılığı ya da tedavisi yok"

"Biliyorum ki 21 Mart sabahı milyonlarca kişi uyanacak, işine giderken toplu taşımada, yemek yerken, lavaboda, bir yerler de arama motoruna '21 Mart Down Sendromu' yazacak. Oradan bir görseli kaydedecek ya da ekran resmini alıp facebook ya da instagram'a yerleştirecek, sonra '+1 farkla, aslında sizler eksik değil +1 fazlasınız, sizler meleksiniz, farkındayız' gibi yazıları ekleyip sayfalarına koyacak, sonra duyarlı bir insan olarak vazifesini yerine getirmiş, ödevini okuldan gelir gelmez yapmış bir çocuk rahatlığıyla günlük koşturmasına devam edip öğle yemeğinden ya da sabah egzersizinden bir post daha paylaşacak."
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