Bizi ölüm bile ayıramadı, anlıyor musunuz?

Hayatlarının aşkını bulmuşlardı ve aslına bakılırsa her şey en usta senaristin bile yazamayacağı kadar güzel ev eşsizdi. Sonra hiç akıllarına bile getirmek istemedikleri o gerçekle yüzleştiler: Aralarına ölüm girdi. Büyük aşıklar ebediyen ayrılmak zorunda kaldılar.
Peki gerçekten öyle mi? Olanlara bakılırsa onları aslında ölüm bile ayıramadı. Biri artık diğerinin yanında olamasa da hala büyük aşkları devam ediyor. İşte Türk sinemasının ve tiyatrosunun senaryolarda bile eşine rastlanmayacak kadar büyük aşklar yaşayan o ünlü çiftleri.
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