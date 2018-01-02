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Onları bir de böyle görün

Onların her biri dünyanın en güzel kadınları listelerinden hiç eksik olmuyor. Podyumda attıkları tek bir adımla dudak uçuklatan paralar kazanıyorlar. Gençliğin, güzelliğin ve zenginliğin simgesi hepsi.

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 09:03 | Son Güncelleme:
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Onları bir de böyle görünNext

Peki ya dünyanın gözlerini kamaştıran Victoria's Secret meleklerinin doğal hallerini biliyor musunuz?

işte farklı zamanlarda Victoria's Secret podyumundan gelip geçen dünyanın en güzel kadınlarının doğal halleri.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: victoria's secret , makyajsız ünlüler , ünlülerin makyajsız halleri

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