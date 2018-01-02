Onları bir de böyle görün

Onların her biri dünyanın en güzel kadınları listelerinden hiç eksik olmuyor. Podyumda attıkları tek bir adımla dudak uçuklatan paralar kazanıyorlar. Gençliğin, güzelliğin ve zenginliğin simgesi hepsi.
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