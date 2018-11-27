Onlar prim milyonerleri: Hangi CEO ne kadar kazanıyor
Küresel otomobil endüstrisinin en ünlü liderlerinden biri olan Carlos Ghosn’un kazancını 5 yıl boyunca 44 milyon dolar düşük gösterdiği için Japonya’da tutuklanması gözleri otomotiv sektöründeki diğer üst düzey yöneticilerin gelirlerine çevirdi.
Küresel otomobil endüstrisinin en ünlü liderlerinden biri olan Carlos Ghosn’un kazancını 5 yıl boyunca 44 milyon dolar düşük gösterdiği için Japonya’da tutuklanması gözleri otomotiv sektöründeki diğer üst düzey yöneticilerin gelirlerine çevirdi.
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