Onlar Kanada'ya taşınmayı planlıyor ama: Bu ülke sizi istemiyor!

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesinden kaynaklanan unvanlarını bile bırakmadan bu ülkeye taşınmasının "kraliyet hayatı"" olarak nitelendirildiği makalede şöyle denildi: "Bu ülkede kraliyet hayatı Kanada ve Britanya ile Kanada ve kraliyet arasında uzun süreden beri devam eden ilişkinin doğasına uyumlu değil."