Onlar Kanada'ya taşınmayı planlıyor ama: Bu ülke sizi istemiyor!
İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp kendi hayatlarını kazanmaya karar verdiklerini açıklayan Prens Harry ve Meghan Markle, taşınmayı düşündükleri Kanada'da tartışma konusu oldu. Ülkenin en büyük gazetelerinden birinde yayınlanan editoryal yazıda çiftin bu ülkede yaşamasının yasalara aykırı olduğu ileri sürüldü.
AFP, AP, REUTERS
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Kanada'nın çok satan gazetelerinden biri olan The Globe and Mail'de yer alan yazıda, ülkedeki çok sayıda kişinin Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu kararından hoşnut olmadığı, çiftin bu ülkede yarı zamanlı olarak yaşamasının birçok kişiyi rahatsız ettiği ileri sürüldü.
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Gazetede yayınlanan "Harry ve Meghan ve kraliyet ailesi üyeleri neden Kanada'da yaşayamaz" başlıklı yazıda, bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Makalede Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya da gönderme yapılarak "Hükümetin bu konuda vermesi gereken yanıt kısa ve öz: Hayır" denildi.
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesinden kaynaklanan unvanlarını bile bırakmadan bu ülkeye taşınmasının "kraliyet hayatı"" olarak nitelendirildiği makalede şöyle denildi: "Bu ülkede kraliyet hayatı Kanada ve Britanya ile Kanada ve kraliyet arasında uzun süreden beri devam eden ilişkinin doğasına uyumlu değil."
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Kanada'nın her dil, din ve ırktan insanı kucaklayan bir ülke olduğunu belirten makalede ama "eğer İngiliz kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesiyseniz bu ülke sizi hoş karşılamaz" denildi.
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Kanada, 1931'de imzalanan Westminister yasasıyla İngiliz Milletler Topluluğu kuruldu. Bu toplulukta Birleşik Krallık, Kanada, İrlanda Bağımsız Devleti, Newfoundland ve Güney Afrika Birliği yer alıyordu. 1944 yılında İrlanda topluluktan ayrıldı. Newfoundland 1949'da Kanada'ya katıldı.
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Güney Afrika, 1961 yılında ayrıldığı topluluğa 1994'te Güney Afrika Cumhuriyete olarak tekrar katıldı.1946 yılında İngiliz Milletler Topluluğu'nun adı Milletler Topluluğu olarak değiştirildi. Avustralya 1942'de, Yeni Zelanda 'da iki yıl sonra topluluğa katıldı.
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Hindistan ise 1947'de bağımsızlığını kazanarak monarşiyi reddetti ve topluluktan ayrılmak istedi. Fakat iki yıl sonra üye ülkelerin monarşiyi tanımak zorunluluğu kaldırıldı. Günümüzde Milletler Topluluğu'nun 54 tane üyesi bulunuyor.
AFP, AP, REUTERS
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Prens Harry ve Meghan Markle, yılın yarısını İngiltere'de yarısını Kanada'da geçirmek istediklerini belirtmişti. Çift bebeklerini de alıp Noel ve yeni yıl tatili için Kanada'ya gitmişti.