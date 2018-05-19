Onlar ermiÅŸ muradÄ±na: Meghan herkesi yanÄ±lttÄ±!
YÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sonunda gerÃ§ekleÅŸti. "Modern Ã§aÄŸlarÄ±n KÃ¼lkedisi" Meghan Markle, hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± Prens Harry ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. DÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda aylardÄ±r merak edilen gelinlik de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ve elbette Markle'Ä±n gelinlik tercihiyle ilgili yapÄ±lan tahminler de boÅŸa gitti!
AylardÄ±r Markle'Ä±n Prens Harry ile evlenirken Ralp &Russo tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giyeceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yordu. Ancak Markle, Givenchy firmasÄ± iÃ§in Clare Waight Keller'Ä±n tasarladÄ±ÄŸÄ± sade bir gelinlik tercih etti.Â
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