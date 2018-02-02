Bizim hayat tarzımız bu

Şimdi artık neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde ve kentlerinde yaşayan zengin aile çocuklarının lüks hayatlarından kesitler paylaştığı sayfalar var. Azerbaycan'ın Zengin Çocukları da bunlar arasında en çok ilgi görenlerden biri. İşte bu hesaptan yapılan ilginç paylaşımlardan seçmeler.
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