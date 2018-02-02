Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Bizim hayat tarzımız bu

Bizim hayat tarzımız bu

Instagram'da yaşadıkları gösterişli hayatı gözler önüne sermeyi seren kullanıcılar bitmek bilmiyor. Öyle ki Instagram'ın Zengin Çocukları sayfasıyla başlayan bu akım giderek çoğaldı ve yerelleşti.

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:
1 / 77
Bizim hayat tarzımız buNext

Şimdi artık neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde ve kentlerinde yaşayan zengin aile çocuklarının lüks hayatlarından kesitler paylaştığı sayfalar var. Azerbaycan'ın Zengin Çocukları da bunlar arasında en çok ilgi görenlerden biri. İşte bu hesaptan yapılan ilginç paylaşımlardan seçmeler.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: azerbaycan'ın zengin çocukları , instagram , sosyal medya

En Yeni Kelebek Galeriler

Evlenmek istemiyorum

Evlenmek istemiyorum

Limiti aşktı! İrem Derici'nin zor anları

Limiti aşktı! İrem Derici'nin zor anları

Bodrum dönerini tatmanız gereken adresler

Bodrum dönerini tatmanız gereken adresler

Ünlülerin gerçek isimleri

Ünlülerin gerçek isimleri

Bizim hayat tarzımız bu

Bizim hayat tarzımız bu

Sürpriz ayrılık! Nişan yüzüğünü attı

Sürpriz ayrılık! Nişan yüzüğünü attı

Oldu bir talihsizlik!

Oldu bir talihsizlik!

Seren Serengil cezaevine böyle gitti

Seren Serengil cezaevine böyle gitti

Kraliçe müdahele etti, 70 yaşındaki Camilla'ya benzedi

Kraliçe müdahele etti, 70 yaşındaki Camilla'ya benzedi

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri