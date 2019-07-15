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Onlar büyüdü

Unutulmaz dizi “Sihirli Annem”in çocuk oyuncuları büyüdü, genç kız oldu. O dönem 8 yaşında olan Gizem Güven ile 3 yaşında olan Jennifer Boyner, şimdi birlikte “Sihirli Annem” filminde rol almaya hazırlanıyor.

Behlül AYDIN
15.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Onlar büyüdüNext

Unutulmaz dizi “Sihirli Annem”in çocuk oyuncuları büyüdü, genç kız oldu. O dönem 8 yaşında olan Gizem Güven ile 3 yaşında olan Jennifer Boyner, şimdi birlikte “Sihirli Annem” filminde rol almaya hazırlanıyor.

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Onlar büyüdü

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