Onlar büyüdü

Unutulmaz dizi “Sihirli Annem”in çocuk oyuncuları büyüdü, genç kız oldu. O dönem 8 yaşında olan Gizem Güven ile 3 yaşında olan Jennifer Boyner, şimdi birlikte “Sihirli Annem” filminde rol almaya hazırlanıyor.
Unutulmaz dizi “Sihirli Annem”in çocuk oyuncuları büyüdü, genç kız oldu. O dönem 8 yaşında olan Gizem Güven ile 3 yaşında olan Jennifer Boyner, şimdi birlikte “Sihirli Annem” filminde rol almaya hazırlanıyor.
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