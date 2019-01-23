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    Önemli detay: AÖF güz dönemi sınav sonuçları yüzde 70...

    AÖF final sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Bireysel sonuçlar, otomasyon sistemi şifresiyle görüntülenebilecek. Dönem sonu notunda yüzde 70 etkisi bulunan AÖF final sınavlarının sonucu, başarı notuna büyük katkısı sağlıyor. Peki, AÖF sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, başarı notu hesaplaması nasıl yapılıyor, şifresini unutanlar ne yapmalı? İşte, AÖF’le ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları.

    Hürriyet Haber
    23.01.2019 - 15:19 | Son Güncelleme:
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    Önemli detay: AÖF güz dönemi sınav sonuçları yüzde 70... Next

    10 gün önce gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının ardından sonuçlar, sosyal medyada öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

    NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF sonuçlarında geçtiğimiz yıl bir sürpriz yaşanmış, sonuçlar 10 gün içerisinde erişime açılmıştı. Geçen yıl baz alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 23 Ocak tarihinde açıklanacağı öngörülmekteydi. Şu ana kadar Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Öğrenciler, açıklanması halinde sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Sisteme erişim için ise iki bilgi yeterli. T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.

    Etiketler: aöf sonuçları , aöf sınav sonucu , son dakika , haberler

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