Önce alışveriş sonra plaj

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken model Emily Ratajkowski, önceki gün yine objektiflerin takibindeydi. Önce şortu ve kısa büstiyeriyle manavdan alışveriş yapan Ratajkowski, sonra da benzinciye uğradı.
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