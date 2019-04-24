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Önce alışveriş sonra plaj

Önce ilginç kıyafetiyle sebze- meyve alışverişine çıktı sonra da soluğu plajda aldı.

Hürriyet Haber
24.04.2019 - 09:38 | Son Güncelleme:
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Önce alışveriş sonra plajNext

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken model Emily Ratajkowski, önceki gün yine objektiflerin takibindeydi. Önce şortu ve kısa büstiyeriyle manavdan alışveriş yapan Ratajkowski, sonra da benzinciye uğradı.

BACKGRID USA

Etiketler: emily ratajkowski , malibu , plaj

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