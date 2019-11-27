YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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KimliÄŸini gizleyen adama aÅŸÄ±k oldu, hayatÄ± sonsuza kadar deÄŸiÅŸti
"YÄ±llar Ã¶nce Prenses Diana ile Prens Charles'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ izlerken, gelinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± Ã¼zerinde sÃ¼zÃ¼lerek yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ anlara bakakalmÄ±ÅŸtÄ±m. Ama bir gÃ¼n aynÄ± ÅŸeyin benim de baÅŸÄ±ma geleceÄŸini hiÃ§ hayal etmemiÅŸtim. Ben aslÄ±nda veteriner olmak istiyordum."
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1
EÄŸer bazÄ± sÄ±radan insanlarÄ±n, gÃ¼nÃ¼n birinde masal kahramanÄ± olacaÄŸÄ±na inanmÄ±yorsanÄ±z AvustralyalÄ± Mary'nin hayatÄ±na bir bakÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o kelimenin tam anlamÄ±yla bir "kÃ¼lkedisi" masalÄ± kahramanÄ±.
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2
Belki veteriner olamadÄ±, hukuk okudu sonra da reklamcÄ±lÄ±k yaptÄ±. Ama bir barda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve aslÄ±nda kim olduÄŸunu gizleyen genÃ§ adam sayesinde de hayatÄ± bir daha geri dÃ¶nÃ¼lmeyecek ÅŸekilde deÄŸiÅŸti.
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3
Mary Donaldson, 1972 yÄ±lÄ±nda AvustralyalÄ± bir matematik profesÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olarak dÃ¼nyaya geldi. Ãœniversitede hukuk ve ticaret eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼.
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4
Ama hayat onu Melbourne'e sÃ¼rÃ¼kledi Ã¶nce. Orada bir reklam ajansÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. 2000 yÄ±lÄ±ndaki Sidney OlimpiyatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da hayatÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek 'Fred' adlÄ± genÃ§ adamla tanÄ±ÅŸtÄ±.
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5
Adam her ne kadar kendini "Fred" olarak tanÄ±tsa da gizlediÄŸi Ã¶nemli bir ÅŸeyler vardÄ±. O Danimarka'nÄ±n veliaht prensiydi ve babasÄ±ndan sonra tahta geÃ§ecekti.
AP, AVALON, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
6
Ä°kili tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¼n oturup uzun uzun konuÅŸtular. Belli ki birbirlerinden hoÅŸlanmÄ±ÅŸlardÄ±.
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7
Bu konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan birisi Mary'nin yanÄ±na gidip "KonuÅŸtuÄŸun adamÄ±n ve yanÄ±ndakilerin kim olduÄŸunu biliyor musun?" diye sordu ve gerÃ§eÄŸi sÃ¶yledi.
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8
Mary Donaldson ve Prens Frederik arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼rede bir aÅŸk doÄŸdu. Ä°kili sÄ±k sÄ±k bir araya gelmeye baÅŸladÄ±. Bu durum Ã¼Ã§ yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.
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9
Bu sÃ¼re iÃ§inde Danimarka'da sÃ¶ylentiler de Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Sonunda Ã¼lkenin kraliÃ§esi Margarethe halkÄ±na oÄŸlunun bu AvustralyalÄ± genÃ§ kÄ±zla niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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10
Ã‡ift, niÅŸanÄ±n duyurulmasÄ±ndan bir yÄ±l sonra 2014'te de dÃ¼nya evine girdi. Annesinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce kaybeden AvustralyalÄ± Mary Donaldson da zamanÄ± geldiÄŸinde "kraliÃ§e" olarak tahta Ã§Ä±kmak Ã¼zere veliaht prensin eÅŸi olarak "prenses" unvanÄ±nÄ± aldÄ±.
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11
Prenses Mary, eÅŸi Prens Frederik ve dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ± ÅŸimdi masallardaki gibi "onlar ermiÅŸ muradÄ±na" diye tanÄ±mlanabilecek bir yaÅŸam sÃ¼rÃ¼yor.
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12
Her ne kadar soylu bir aileden gelmese de Prenses Mary, halkÄ±n sevgisini Ã§oktan kazandÄ± ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ulusal, uluslararasÄ± her gÃ¶revde beÄŸeni dolu bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topluyor.
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13
Ãœstelik tÄ±pkÄ± kendisi gibi halktan bir ailenin kÄ±zÄ±yken bir prense gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rÄ±p evlenen Kate Middleton ile "kÄ±z kardeÅŸ" bile ilan edildiler dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ± tarafÄ±ndan.